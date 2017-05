Paris - Der Teilfonds DNCA Invest - Infrastructures (LIFE) (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Die Zentralbanken in den USA sowie in der Eurozone würden es von nun an zunehmend den Demokratien und ihren Machthabern überlassen, strukturelle Reformen einzuleiten oder Maßnahmen zur Wiederherstellung eines soliden, ausgewogenen und wenn möglich angemessenen Wachstumskurses zu ergreifen. Wenn das Hindernis der Präsidentschaftswahl in Frankreich überwunden sei, könnten die Anleger auf dem europäischen Kontinent wieder eine Form der "Aneinanderreihung von Planeten" beobachten.

