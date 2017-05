Liebe Leser,

wie berichtet hat die Südzucker AG am 18. Mai die Zahlen für das am 28. Februar zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2016/2017 vorgelegt. Dabei konnten für die wichtigsten Kennzahlen Zuwächse vermeldet werden. An dieser Stelle finden Sie Informationen zum Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr, das eine nachhaltige Änderung auf dem Hauptmarkt des Unternehmens mit sich bringt.

"Neu eröffnete Exportmöglichkeiten gezielt nutzen"!

Im Brief an die Aktionäre geht Südzucker ...

