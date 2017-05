Die Baader Bank hat die Einstufung für Capital Stage auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Die Berufung des Umweltaktivisten und Filmemachers Nicolas Hulot zum französischen Umweltminister unterstreiche die große Bedeutung des Themas Erneuerbare Energien in Frankreichs neuer Regierung, schrieb Analyst Tim Dawson in einer Studie vom Freitag. Die Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers biete eine risikoarme Investmentmöglichkeit, am Wachstum dieser Branche teilzuhaben./edh/zb

ISIN: DE0006095003