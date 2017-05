Wo im Sommer mittels PV-Generator durchaus Vollabdeckungen zu erreichen sind, hapert es an gleicher Stelle im Winter an entsprechenden Erträgen (Bild?1). Diese werden aber dennoch benötigt, verfolgt man das Ziel einer vollkommenen Inselanlage. Insbesondere wenn man die kostspielige Investition einer Strombatterie getätigt hat, ist es nachvollziehbar ärgerlich, wenn diese über weite Strecken des Winterhalbjahres kaum oder gar nicht beladen wird.

Besonders in dieser Jahreszeit herrschen aber in den mittleren Lagen Europas deutlich größere Winde, als im Sommerhalbjahr. Und darüber gibt es Wind nicht nur tagsüber, sondern auch nachts und kann eine Strombatterie laden, wenn der PV-Generator keine Stromernte einzubringen vermag. Freilich ist das Windangebot, bzw. die mittlere Jahreswindleistung grundlegend für Planung und Betrieb. Für die Integration eines Windgenerators in eine Solarstromanlage mit Strombatterie, bestehen durchaus auch in Deutschland entsprechende Potenziale, nicht nur für Wohngebäude, sondern auch für Gewerbe, kleine und mittelständige Unternehmen. Eine standortspezifische Grundlagenermittlung und Prüfung ist dabei allerdings unerlässlich. Seriöse und vor allem in jeglicher Sicht belastbare Untersuchungen, können nur durch ein qualifiziertes Messverfahren ermittelt werden (Bild?2).

»de«: Sehr geehrter Herr Jüttemann, Sie betreiben ein erfolgreiches Onlineportal zur Kleinwindkraft. Wann haben Sie damit begonnen und wie kam es dazu?

P. Jüttemann: Das Kleinwindkraft-Portal feiert bald fünfjähriges Jubiläum, im Oktober 2011 habe ich das Fachportal ins Leben gerufen. Ich hatte bis dato im Rahmen einiger internationaler Beratungsprojekte mit Mini-Windanlagen zu tun. Mich hat es gewundert, dass gerade in Deutschland - mit seiner Vorreiterrolle im Bereich der Erneuerbaren Energien - die Kleinwindanlagen eine bescheidene Rolle spielen. Für ein neutrales Fach- und Verbraucherportal habe ich Potenzial gesehen.

»de«: Wie ist der Begriff Klein-Windkraft definiert und welche Anwendungen bzw. Leistungsbereiche stehen dabei im Fokus?

P. Jüttemann: Kleinwindkraft bedeutet: Windenergie vor Ort für sich selbst nutzen. Das gleiche Prinzip, wie es Windmüller seit hunderten von Jahren praktiziert haben. Das Windrad wird in unmittelbarer Nähe des Verbrauchers aufgestellt. In der Praxis haben Kleinwindkraftanlagen in Deutschland in den meisten Fällen eine Höhe bis maximal 30??m und eine Nennleistung bis 30??kW. Privat betriebene Windanlagen sind viel kleiner, oft nur bis 10??m hoch.

»de«: Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede kennzeichnet die Kleinwindkraft im Vergleich zur Photovoltaik, insbesondere in der Anwendungstechnik?

P. Jüttemann: Die Unterschiede zwischen Solarstrom- und Kleinwindtechnik sind groß, ein Grund, warum es oft Fehler in der Planung von Kleinwindanlagen gibt. Zunächst haben ...

