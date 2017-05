'FT': Chinesischer Flugzeugbauer Comac erwägt Einstieg bei Bombardier

FRANKFURT - Der angeschlagene Flugzeug- und Zughersteller Bombardier kann bei seiner Suche nach Partnern laut einem Pressebericht auf den chinesischen Jet-Hersteller Comac hoffen. Der "Financial Times" (Freitagausgabe) zufolge arbeitet Comac mit mindestens einer Bank an einem Bündnis, das eine Beteiligung an Bombardiers Flugzeugsparte oder dem neuen Mittelstreckenjet, der C-Serie, hinauslaufen könnte. "Alles ist auf dem Tisch", sagte ein Insider dem Blatt.

ROUNDUP: Kein vernetzter Lautsprecher mit Bildschirm von Google

MOUNTAIN VIEW - Nachdem Amazon die Modellpalette seiner vernetzten "Echo"-Lautsprecher um eine Version mit Touchscreen ergänzte, hat Konkurrent Google keine Pläne für ein solches Gerät. Stattdessen sollen bei Google die Bildinformationen auf vernetzte Geräte mit Bildschirm wie Fernseher oder Smartphones geschickt werden. "Wir wollen die Bildschirme nutzen, die Nutzer bereits haben", sagte Google-Manager Suveer Kothari auf der Entwicklermesse Google I/O in Mountain View.

ROUNDUP/Neue Regeln: Versicherer überschütten Kunden und Anleger mit Infos

MÜNCHEN/FRANKFURT - Schwere Kost für Versicherungskunden: Nachdem die ersten Unternehmen ihre Berichte zur Finanzlage und Krisenfestigkeit vorgelegt haben, sehen Verbraucherschützer in den Veröffentlichungen bisher relativ wenig Gewinn für Kunden. "Der direkte Nutzen ist nicht sehr groß", sagte Versicherungsexperte Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg am Freitag.

Hugo Boss will Läden seiner günstigeren Zweitmarke 'Hugo' eröffnen

DÜSSELDORF - Der Modekonzern Hugo Boss denkt über die Eröffnung von Läden seiner Zweitmarke Hugo nach. "Wir können uns gut vorstellen, eine ganze Reihe von Hugo-Läden zu eröffnen", sagte Boss-Chef Mark Langer der "Wirtschaftswoche". Auf die Marke entfalle derzeit bereits 14 Prozent des Umsatzes. "Der Anteil wird deutlich steigen." Mit Hugo will der Konzern bezahlbare Designermode für eine jüngere Kundschaft anbieten. Die Kleidung kostet in den Einstiegspreislagen im Schnitt rund 30 Prozent weniger als die der Kernmarke Boss.

ROUNDUP: Kartellamt erlaubt Edeka-Offensive im Drogeriemarkt

BONN/HAMBURG - Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen die geplante Zusammenarbeit zwischen der regionalen Hamburger Drogeriemarktkette Budnikowsky und dem Einzelhandelskonzern Edeka. Die Kooperation könne vor allem im Einkauf der Waren "strukturelle Nachteile" von Budnikowsky gegenüber den Wettbewerbern dm und Rossmann verringern, teilte die Behörde am Freitag in Bonn mit. Das dürfte dem Wettbewerb zugutekommen und den Verbrauchern nutzen.

