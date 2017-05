Was war los am KMU-Anleihen-Markt in der Woche vom 15. bis 19. Mai 2017 (KW20)? Die Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2017/22 (WKN A2E4NW) mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen Euro. Der Zinskupon liegt zwischen 5,25 und 6,00 Prozent p.a. und wird am Ende der Zeichnungsfrist finalisiert. Seit Montag dieser Woche können Inhaber der ersten Homann-Anleihe 2012/17 ihre Bonds in neue Anleihen des Unternehmens tauschen, inklusive einer Umtauschprämie von 25 Euro in bar je Teilschuldverschreibung. Bis zum 2. Juni 2017 dauert die Umtauschphase, ab dem 6. Juni beginnt das öffentliche Angebot für Jedermann.

Auch die reconcept GmbH ist derzeit mit einem neuen Anlage-Produkt im Bereich Erneuerbare Energien auf der Suche nach Investoren. "RE08 Anleihe der Zukunftsenergie - Multi Asset Portfolio" heißt die aktuelle Stufenzins-Anleihe, die noch bis zum 30. September 2021 läuft und eine jährliche Verzinsung von 4 bis 6 Prozent bietet. Das maximale Anleihevolumen beläuft sich auf 10 Millionen Euro. Im Anleihen Finder-Interview gibt Dennis Gaidosch, Geschäftsführer der reconcept consulting GmbH, Antworten und Einblicke zum Investment. Ebenso wie der neue CEO der Hörmann Industries GmbH, Dr. Michael Radke, der über seinen Einstand und die aktuellen Neuerungen im Unternehmen spricht.

Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE offeriert den Anlegern der Rickmers-Anleihe (WKN A1TNA3) ein Kaufangebot von 15,25 Prozent in bar je Rickmers Inhaber-Schuldverschreibung im Nominalwert von 1.000 Euro. Das maximale Kaufvolumen liegt bei stattlichen ...

