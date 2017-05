Börsenguru Marc Faber hat sich in dieser Woche zu Tesla geäußert und den Konzern als "wertlos" bezeichnet. Nicht das erste Mal, dass er ein vernichtendes Urteil über Tesla fällt. Was diesmal jedoch etwas anders war als sonst, verrät Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR in diesem Video. Zudem analysiert der Experte die neuesten Aussagen des Tesla-Chefs Elon Musk und natürlich die Aktie des Elektroautobauers. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Apple, Manz, Samsung SDI und 3D Systems. Die komplette Sendung finden Sie HIER.