Am vergangenen Wochenende meldete der kanadische Goldexplorer Integra Gold, dass man sich mit dem Produzenten Eldorado Gold auf eine freundliche Übernahme geeinigt habe. Das ist für alle Beteiligten auf den ersten und auch auf zweiten Blick ein guter Deal. Investoren in Integra erhalten ein satte Prämie auf den Aktienkurs und haben so die Möglichkeit, auf quasi Allzeithoch aus dem Wert auszusteigen. Bei dem Deal, der ein Volumen von 590 Mio. CAD hat, bietet Eldorado rund 1,21 CAD je Aktie. Dies ist ein Aufschlag von 52% auf den Schlusskurs von Freitag. Nach Abschluss der Transaktion würden die Integra-Aktionäre 10% an der "neuen" Eldorado Gold halten. Toll finden wir übrigens, ...

