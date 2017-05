Manches Kleidungsstück in deutschen Geschäften ist erstaunlich preiswert. Möglich macht das oft nur die Ausbeutung von Textilarbeitern in Entwicklungsländern. Die G20-Arbeitsminister wollen helfen - mit mehr Geld.

Die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) wollen verstärkt gegen tödliche Arbeitsrisiken in Entwicklungsländern vorgehen. Der weltweite Fonds für den Kampf gegen ausbeuterische Arbeitsbedingungen werde weiter aufgestockt, sagte die deutsche Ressortchefin Andrea Nahles (SPD) am Freitag zum Abschluss des zweitägigen G20-Arbeitsminister-Treffens in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Neben den von Deutschland gerade neu zugesagten zwei Millionen Euro wolle ...

