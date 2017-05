IFA Hotel & Touristik AG: Erhöhter Dividendenvorschlag angesichts erwartungsgemäßer EBITDA-Steigung im Konzern

DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Dividende IFA Hotel & Touristik AG: Erhöhter Dividendenvorschlag angesichts erwartungsgemäßer EBITDA-Steigung im Konzern 19.05.2017 / 15:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

In der heutigen Bilanzsitzung haben Vorstand und Aufsichtsrat der IFA Hotel & Touristik AG beschlossen, der Hauptversammlung eine gegenüber dem Vorjahr um EUR 0,03 erhöhte Dividende von EUR 0,13 pro Stückaktie vorzuschlagen. Die Erhöhung trägt dem gegenüber dem Vorjahr um EUR 10,8 Mio. erhöhten EBITDA auf Konzernebene Rechnung. Der Konzernabschluss der Gesellschaft weist zum 31.12.2016 ein EBITDA in Höhe von EUR 40,802 Mio. und eine EBIT-Marge von 30,32% aus. Diese EBITDA-Steigerung ist in Höhe von rd. EUR 7,4 Mio. auf den außerordentlichen Ertrag aus der bekannt gemachten Veräußerung der Creativ Hotel Catarina S.A. zurückzuführen.

Duisburg, den 19. Mai 2017

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft Der Vorstand

