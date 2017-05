BAD NEUENAHR-AHRWEILER (dpa-AFX) - Die deutsche duale Ausbildung als Verknüpfung von Lernen im Betrieb und in der Berufsschule ist im Kreis der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf Begeisterung gestoßen. "Wir sehen das sehr positiv. Wir denken, das ist sehr wertvoll", sagte der argentinische Arbeitsminister Jorge Alberto Triaca am Freitag zum Abschluss des G20-Treffens mit seinen Amtskollegen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der chinesische Ressortchef Yin Weimin ergänzte, die duale Ausbildung sei für den Erfolg der deutschen Wirtschaft sehr wichtig. Beide Minister betonten, auch in ihrer Heimat werde dieses Modell gefördert - wegen anderer Bedingungen allerdings nicht flächendeckend wie in Deutschland./jaa/DP/tos

