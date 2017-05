Nafn/Name:



Marel hf.



Dagsetning viðskipta/Date of transaction:



19.05.2017



Kaup eða sala/Buy or Sell:



Kaup/Buy



Tegund fjármálagernings/Type of instrument:



Hlutabréf/Equities



Fjöldi hluta/Number of shares:



700.000



Gengi/Verð pr. Hlut/Price:



ISK 356



Fjöldi hluta eftir viðskipti/Primary insider's holdings after the transaction:



28.353.150



Dagsetning lokauppgjörs/Date of settlement:





Ástæður viðskipta/Reason for transaction:



Viðskipti gerð á grundvelli heimildar frá stjórn Marel hf. til stjórnenda félagsins til að kaupa hluti allt að verðmæti 15 milljóna evra, sem ætlaðir eru sem endurgjald í mögulegum fyrirtækjakaupum, sbr. fréttatilkynningu 8. febrúar 2017 / Transaction made on the basis of an authorization from the Board of Directors of Marel hf. to management to purchase shares amounting to a market value of 15m EUR, to be used as payment for potential future acquisitions, as per the company's announcement on 8 February 2017