Zürich (ots) - Urs Schumacher übernimmt als CEO per 1. August die

Leitung von LeShop.ch und löst damit Dominique Locher ab, der sich

bereits Anfang Jahr entschieden hat, nach 17 Jahren eine neue

berufliche Herausforderung anzunehmen. Urs Schumacher gilt als

profunder Kenner des Schweizer Detailhandels. Er arbeitet seit 30

Jahren in leitenden Funktionen, derzeit führt er den Verkauf, die

Beschaffung und die Kommunikation in der Migros-Genossenschaft

Neuenburg-Freiburg. COO Sacha Herrmann verlässt den führenden

Schweizer Online-Supermarkt per Ende September 2017 ebenfalls auf

eigenen Wunsch. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger ist

eingeleitet.



Urs Schumacher (53) ist nicht nur ein ausgewiesener Kenner des

Schweizer Detailhandels, sondern auch mit der Migros-Gruppe bestens

vertraut. In den vergangenen 30 Jahren arbeitete er in verschiedenen

Führungspositionen bei Herren-Globus und Office World, bevor er ab

1999 die Globus-Filiale in Neuenburg führte. Danach wechselte er als

Mitglied der Geschäftsleitung und Verantwortlicher für das Warenhaus

in Bern in die Loeb-Gruppe. 2005 trat er in die Migros-Genossenschaft

Neuenburg-Freiburg ein und leitete die Bereiche Marketing und

Logistik, bevor er ab 2011 die Gesamtverantwortung für Verkauf,

Beschaffung und Kommunikation übernahm.



"Urs Schumacher ist der ideale Nachfolger von Dominique Locher.

Mit seinen herausragenden Führungsqualitäten, der hohen Affinität zum

E-Commerce sowie der jahrelangen Erfahrung innerhalb der

Migros-Gruppe wird er die anstehenden Herausforderungen wirksam

angehen und das Wachstum von LeShop.ch als führendem

Online-Supermarkt weiter vorantreiben", betont Beat Zahnd, Leiter des

Departements Handel im Migros-Genossenschafts-Bund (MGB).



Der Führungswechsel bei LeShop.ch findet per 1. August 2017 statt.

Um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen, wirkt Urs Schumacher

bereits jetzt temporär im Unternehmen mit.



Dominique Locher (48) arbeitete seit 2000 bei LeShop.ch. Zuerst

verantwortlich für Marketing und Verkauf, führte er seit 2013 die

Geschäfte als CEO. Sacha Herrmann (44) startete 2004 als

Finanzdirektor und Personalleiter und verantwortete zusätzlich seit

2013 als COO den operativen Betrieb. Nach diesem langjährigen

Engagement möchten sich nun beide neuen Aufgaben widmen. Der

Zeitpunkt für einen Wechsel ist für beide Manager günstig, da grosse

Strategieprojekte bereits aufgegleist oder sogar schon abgeschlossen

sind.



"Ich durfte dieses Pionierunternehmen mit viel Herzblut

mitaufbauen und zuletzt führen. LeShop.ch wuchs in den letzten vier

Jahren solid. Wir haben wichtige strategische Meilensteine erreicht

und so das Fundament für das weitere Wachstum gelegt. Der Moment ist

für mich ideal, die Unternehmensleitung abzugeben und neue

Herausforderungen anzupacken", erklärt Dominique Locher.



Beat Zahnd sagt: "Die LeShop-Beteiligung vor gut zehn Jahren war

der erste wichtige Schritt der Migros in die Online-Welt. Dominique

Locher und Sacha Herrmann waren von Anfang an dabei und haben mit

grossem Engagement den Aufbau des Unternehmens massgeblich

mitgeprägt. Dafür danken wir ihnen herzlich."



Über LeShop.ch



LeShop.ch ist der Schweizer Marktführer im Internet-Detailhandel.

LeShop SA wurde 1997 als Pionierfirma von Privatunternehmern

gegründet. Seit 1. Januar 2006 ist LeShop.ch eine Tochtergesellschaft

des Migros-Genossenschafts-Bunds (MGB). Ausführliche Angaben zur

Firmenentwicklung sowie Fotos, Grafiken und weitere Informationen

stehen auf http://info.leshop.ch zur Verfügung.



Lebenslauf und Bildmaterial steht unter

https://www.migros.ch/de/medien.html zur Verfügung.



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Kontakt:

Luzi Weber, Mediensprecher MGB, Tel. 058 570 38 21, 076 366 96 36,

luzi.weber@mgb.ch