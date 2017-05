Die 128. ordentliche Hauptversammlung der ZEAG Energie AG hat am 16. Mai 2017 beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von € 10.876.110,51 zur Ausschüttung einer Dividende von € 2,80 je dividendenberechtigter Stückaktie, das entspricht bei 3.778.000 dividendenberechtigten Stückaktien einem Betrag von € 10.578.400,00, zu verwenden und den Restbetrag in Höhe von € 297.710,51 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 19. Mai 2017 über die Clearstream Banking AG durch die depotführenden Institute.