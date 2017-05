Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Papiere von Andritz von 46 auf 52 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Neutral" bleibt aber unverändert.

Aufgrund des höheren Auftragseingangs im Bereich Metalle und der fortwährend hoch eingeschätzten Margen der Papierindustrie erhöht der Goldman Sachs-Experte Jack OBrien in seiner Analyse auch seine Schätzungen für das Betriebsergebnis (EBIT). Die Prognose für 2017 wurde um 7,1 Prozent auf 469,6 Mio. Euro erhöht. Die Schätzung für 2018 wurde um 4,6 Prozent auf 445,5 Mio. Euro angehoben. Für 2019 wird ein EBIT in der Höhe von 432,0 Mio. Euro erwartet.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Goldman-Analysten 3,43 Euro für 2017, sowie 3,29 bzw. 3,21 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Freitagnachmittag notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,07 Prozent auf 52,91 Euro.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

