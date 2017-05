Mit Umfragen ist es ja immer so eine Sache. Zuletzt lagen die Demoskopen meist kräftig daneben. Die allmonatlich von der Bank of America Merrill Lynch (BofAML) durchgeführte Umfrage unter Geldverwaltern gibt im Gegensatz dazu in der Regel eine gute Indikation ab, wohin die verschiedenen Märkte laufen. Im Mai wie auch schon im April waren bei den Fondsmanagern US-Aktien kaum noch gefragt. Sie waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...