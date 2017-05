Mainz (ots) - Montag, 22. Mai 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Sportbegeisterung oder Sportsucht? - Wenn Bewegung zur Obsession wird Energetische Sanierung - Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Mando Diao - neues Album - Schwedens Rockband Nummer eins



Gast im Studio: Sportfreunde Stiller, Band



Montag, 22. Mai 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Andrea Ballschuh



Rentner mit Machete schwer verletzt - Urteil in Wiesbaden erwartet



Montag, 22. Mai 2017, 17.50 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Tourstart der Kelly Family - Die ersten Konzerte in Dortmund Pippa Middleton hat geheiratet - So war die Hochzeit Wotan Wilke Möhring in Cannes - Der Schauspieler wird 50



Montag, 22. Mai 2017, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Sarah Tacke



Thema: Mietwagen für den Urlaub buchen - So vermeiden Sie Ärger



Einmal im Cabrio Mallorca umrunden, in einem Pick-up auf der legendären Route 66 in Amerika cruisen oder im Jeep eine Safari machen: In den Urlaub fliegen und dort mit einem Mietwagen das Land auf eigene Faust erkunden, ist bei den Deutschen sehr beliebt.



Doch wo findet man den besten und günstigsten Mietwagen? Etwa acht Millionen Menschen buchen von Zuhause aus im Internet. Dabei kann man viel Geld sparen. Doch Achtung bei den Schnäppchenpreisen! Welche Versicherung ist enthalten? Wo liegt die Abholstation? Welche Extras soll man anklicken und welche besser weglassen? Der Teufel steckt meist im Detail. Wie ist die Tankfüllung am Ende der Mietzeit geregelt? Wer hilft bei einem Unfall?



Kostenfallen lauern auch am Urlaubsort. Die Mitarbeiter am Abholschalter der Mietwagenfirmen sind nicht selten geschäftstüchtig. Vorsicht, wenn zusätzliche Versicherungen nötig sein sollen oder für den Kindersitz plötzlich acht Euro am Tag Aufschlag verlangt werden.



Wer sich vorher schlaumacht, kann Ärger und böse Überraschungen vermeiden.



