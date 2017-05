FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzinvestor CVC will nicht in großem Stil bei dem Düngemittelkonzern K+S einsteigen. "CVC dementiert Berichte, wonach CVC erwäge, als Ankeraktionär bei K+S einzusteigen", teilte das Unternehmen auf Anfrage von Dow Jones Newswires mit. Die Wirtschaftspublikation Platow hatte über die Beteiligung von CVC Capital Partners an dem MDAX-Konzern spekuliert.

K+S ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Großaktionär. Ein Ankeraktionär bedeute eine Stabilisierung, "also Stärke für das Unternehmen", hatte Vorstandschef Burkhard Lohr der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt.

