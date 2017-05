Paris - Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Doch mit ihrer Ankündigung, die Ende 2016 beschlossene und bis Mitte 2017 laufende Drosselung der Öl-Fördermenge zu verlängern, haben die beiden Öl-Schwergewichte Saudi-Arabien und der Nicht-OPEC-Staat Russland ein klares Zeichen gesetzt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".

Den vollständigen Artikel lesen ...