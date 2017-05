Beim AKP-Sonderparteitag bewirbt sich Präsident Erdogan für den Parteivorsitz. Sein Sieg bei dem Mega-Event am Sonntag ist ausgemachte Sache - nicht nur, weil er der einzige Kandidat ist.

Als der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu Monatsbeginn in Ankara wieder der Regierungspartei AKP beitrat, wurde das zur Festveranstaltung. Erdogans Wahlkampflied wurde gespielt, dessen einprägsamer Refrain schlicht aus dem vollen Namen des Präsidenten besteht. Die Ehrengäste erhoben sich, um ihm Beifall zu zollen. Redakteure staatsnaher Medien hatten sich die Mühe gemacht, die Tage zu zählen, die er nicht der AKP angehört hatte: Es waren exakt 979. Fast 1000 Tage sind vergangen, seit Erdogan nicht mehr Chef der Partei ist. Das wird sich nun ändern.

Bei einem Sonderparteitag tritt Erdogan am Sonntag an, um wieder zum Vorsitzenden der von ihm mitbegründeten AKP gewählt zu werden. Gegen das bevorstehende Mega-Event in der Ankara-Arena wird die Veranstaltung zu Erdogans Parteieintritt am Monatsbeginn verblassen: Die AKP-nahe Zeitung "Sabah" berichtete, am Sonntag würden Teilnehmer mit 1500 Bussen in die Hauptstadt ...

