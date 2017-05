Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

IT0000068525 Saipem S.p.A. 19.05.2017 IT0005252140 Saipem S.p.A. 22.05.2017 Tausch 10:1

US15930P4046 Chanticleer Holdings Inc. 19.05.2017 US15930P8005 Chanticleer Holdings Inc. 22.05.2017 Tausch 10:1

US03938L1044 ArcelorMittal S.A. 19.05.2017 US03938L2034 ArcelorMittal S.A. 22.05.2017 Tausch 3:1

US6362743006 National Grid PLC 19.05.2017 US6362744095 National Grid PLC 22.05.2017 Tausch 12:11

GB00B08SNH34 National Grid PLC 19.05.2017 GB00BDR05C01 National Grid PLC 22.05.2017 Tausch 12:11

