Schlins (ots) - am 19.05.2017. Die Generalversammlung der Erne Fittings GmbH hat in ihrer heutigen Sitzung die Wahl von Dr. Wolfgang Ruttenstorfer in den Aufsichtsrat beschlossen. Gleichzeitig wurde Dr. Ruttenstorfer in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der ERNE Fittings GmbH gewählt. Der bisherige Vorsitzende Stephan Zöchling übernimmt den stellvertretenden Vorsitz des Aufsichtsrats. Die ERNE-Gruppe durchläuft, nicht zuletzt wegen der schwachen Investitionstätigkeiten der Öl- und Gasindustrie, seit 2013 einen Restrukturierungsprozess, der in den kommenden Monaten konsequent fortgesetzt werden muss.



Dr. Wolfgang Ruttenstorfer war ab 1992 Mitglied des Vorstands der OMV AG und von 2002 bis 2011 Vorstandsvorsitzender der OMV AG. Er war in diesen 10 Jahren maßgeblich für die Neuausrichtung und internationale Positionierung des Konzerns verantwortlich. In seiner Ära wurde die Öl- und Gasproduktion stark ausgeweitet und der Cash-Flow vervierfacht. Die Marktkapitalisierung der OMV hat sich in dem Zeitraum fast versechsfacht.



Stephan Zöchling, seit Oktober 2016 gemeinsam mit Hans Peter Haselsteiner Eigentümer der ERNE Gruppe: "Es freut uns, Herrn Dr. Ruttenstorfer als Vorsitzenden des Aufsichtsrates der ERNE Fittings GmbH gewonnen zu haben. Seine langjährige Branchenerfahrung, sein internationales Netzwerk sowie seine hohe Kompetenz in der Öl- und Gasindustrie sind eine wertvolle Ergänzung für die ERNE Fittings GmbH. Ich bin mir sicher, dass Herr Dr. Ruttenstorfer ein sehr aktiver Vorsitzender und kompetenter Ratgeber sein wird, der die Erne Gruppe auf dem Weg der strategischen Aufgaben und operativen Neuausrichtung eng begleiten wird und der Geschäftsführung mit seiner Erfahrung zur Seite stehen wird."



Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats bleiben mit Rechtsanwalt Univ.-Prof. Dr. Franz Pegger und dem Sanierungsexperten Dr. Bernhard Baumgartner unverändert.



Der Aufsichtsrat und die kürzlich neu aufgestellte Geschäftsführung mit Thomas Smetana (CEO), Christoph Geiger (COO) und Andreas Roesslhuber (CFO) werden die Erne Gruppe in die Zukunft führen.



Über die ERNE Group



Das Vorarlberger Traditionsunternehmen Erne Fittings ist weltweit mit den Kernmärkten Europa, USA und Middle East tätig und hat sich auf die Fertigung und den Vertrieb von fest verschweißbaren Rohrleitungsverbindungen (Einschweißfittings) spezialisiert. Erne ist dabei ausschließlich im zugelassenen Bereich tätig und beliefert sowohl die Öl- und Gasindustrie, als auch die chemische Industrie und den Kraftwerksbau.



Der Metallverarbeiter will in den nächsten Jahren deutlich in den Ausbau seiner Standorte im In- und Ausland investieren und neue Märkte bearbeiten. Hierbei können die Erfahrungen und die Netzwerke im Energiesektor von Dr. Ruttensdorfer wertvolle Unterstützung bieten.



