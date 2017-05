Die SYGNIS AG habe laut GBC mit der Innova Biosciences Ltd. ein attraktives Unternehmen für die geplante Fortsetzung des anorganischen Wachstums gefunden. Auch den Kaufpreis stufen die Analysten als sehr attraktiv ein.

Mit der geplanten Akquisition der Innova Biosciences Ltd. (kurz: Innova) setze die SYGNIS AG ihr anorganisches Wachstum fort. Innova erziele nach Darstellung von GBC einen Jahresumsatz von ca. 3,0 Mio. Euro und sei bei hohen Margen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 0,5 Mio. Euro bereits stark profitabel. Im Geschäftsjahr 2016 habe Innova nach Aussage der Analysten ein Umsatzwachstum in der Größenordnung von ca. 20 Prozent erzielt, die nach Einschätzung von GBC auch für die Zukunft zu erwarten sei.

Für die Finanzierung des Baranteils des Innova-Kaufpreises in Höhe von 8,0 Mio. Euro plane SYGNIS die Ausgabe von 7,21 Mio. Aktien zu einem Ausgabepreis von 1,38 Euro. Darüber hinaus sei im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung die Ausgabe weiterer 2,0 Mio. SYGNIS-Aktien an die Innova-Aktionäre vorgesehen. Schließlich sehe die Transaktionsstruktur ein umsatzbasiertes Earn-Out in Höhe von bis zu 1,5 Mio. SYGNIS Aktien (jeweils 0,75 Mio. SYGNIS-Aktien pro Jahr) vor, sofern das vereinbarte Wachstumsziel erreicht werde.

Aus der Summe der Komponenten ergebe sich nach Darstellung von GBC ein Gesamterwerbspreis für Innova von 12,8 Mio. Euro, was laut GBC auf Basis eines Peer-Group-Marktvergleichs als sehr attraktiv eingestuft werden könne.

Die Attraktivität des Kaufpreises hat GBC auch im Rahmen eines indikativen DCF-Bewertungsmodells der Innova Bioscience Ltd. untersucht. Unter der Annahme eines nachhaltigen Umsatzwachstums von 20 Prozent, einer konstanten Umsatzrendite von 22 Prozent und von Kapitalkosten in Höhe des SYGNIS-Wertes haben die Analysten einen fairen Unternehmenswert (Basis: 2017) von 30 Mio. Euro ermittelt.

