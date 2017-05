Für eine künftige Anschlussfinanzierung ihrer eigenen vier Wände können Immobilienbesitzer sich bereits vorzeitig niedrige Zinsen sichern - mit einem Forward-Darlehen. Ein Vergleich der Angebote lohnt sich.

Die Inflation steigt, doch die Europäische Zentralbank (EZB) hält an ihrer extrem expansiven Geldpolitik fest. Für Anleger, die auf Anleihen setzen, ein Graus, weil die Renditen aufgrund der Geldschwemme drastisch gesunken sind. Doch Eigenheimbesitzer freuen sich seit einigen Jahren über geringe Zinsen bei ihrer Baufinanzierung. Was Eigentümer von Immobilien aber oft vergessen: Die meisten Hypothekendarlehen sind nur mit einer Sollbindungsfrist zwischen 5 und 15 Jahren ausgestattet sind. Danach muss ein neuer Vertrag her - mit den Zinsen, die dann aktuell sind.

Die werden vermutlich höher sein, denn die EZB dürfte angesichts des vergleichsweise hohen Wirtschaftswachstums in der Euro-Zone die Zinsen in den nächsten Jahren anheben. Deshalb sollten Kreditnehmer frühzeitig vorsorgen und darüber nachdenken, sich die heutigen Zinsen mit einem sogenannten Forward-Darlehen zu sichern, das als Anschlussfinanzierung fungiert.

Solche Darlehen sind ein Wette darauf, dass die Zinsen bei der Fälligkeit des aktuellen Darlehens auf einem höheren Niveau liegen als heute. Nur dann lohnen sie sich. So etwas ist besonders interessant für Immobilieneigentümer, deren Sollzinsbindung in absehbarer Zeit ausläuft und die eine Anschlussfinanzierung für ihr Hypothekendarlehen benötigen.

