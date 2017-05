Hamburg (ots) - Neuer Leiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte im NDR wird am 1. September Achim Dobschall. Der Manager des NDR Elbphilharmonie Orchesters wird Nachfolger von Andrea Zietzschmann, die als Intendantin zu den Berliner Philharmonikern geht. Der NDR Verwaltungsrat hat am Freitag, 19. Mai, in Hamburg dem Vorschlag von Intendant Lutz Marmor zur Berufung Dobschalls zugestimmt.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Achim Dobschall hat als Orchestermanager seit rund 15 Jahren die Entwicklung des NDR Sinfonieorchesters zum NDR Elbphilharmonie Orchester entscheidend mitgeprägt. Er ist in der Musikwelt hervorragend vernetzt und verfügt über breite musikalische Expertise. Ich bin mir sicher, dass er mit seiner Erfahrung und seiner Bandbreite die Aufgaben als Leiter eines Bereichs mit vier Musikensembles und mehreren Konzertreihen hervorragend meistern wird."



Achim Dobschall (60), geboren in Northeim/Niedersachsen, studierte Musik und Geschichte in Hannover, anschließend Musikwissenschaft bei Carl Dahlhaus in Berlin. Parallel arbeitete er als freier Mitarbeiter in der Musikabteilung bei RIAS Berlin. 1986 wurde Achim Dobschall erst Redakteur und Produzent für den RIAS-Kammerchor, ab 1992 dessen Chordirektor. Daneben war er persönlicher Referent von Giuseppe Sinopoli, Chefdirigent an der Deutschen Oper Berlin, und arbeitete als Executive Producer für Harmonia Mundi France. 1998 wechselte Achim Dobschall als Künstlerischer Betriebsdirektor an die Deutsche Staatsoper Unter den Linden Berlin, wo er vier Jahre u. a. mit Daniel Barenboim als Chefdirigent zusammen arbeitete. Seit 2002 ist Achim Dobschall Manager des NDR Sinfonieorchesters/NDR Elbphilharmonie Orchesters und stellvertretender Hauptabteilungsleiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte des NDR.



Als Managerin des NDR Elbphilharmonie Orchesters wird Sonja Epping (47) Achim Dobschall im September 2017 nachfolgen. Epping verantwortet seit 2010 als Leiterin des Konzertbüros die künstlerische Planung des renommierten Gewandhausorchesters Leipzig. Zuvor war sie u. a. bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, der Jungen Deutschen Philharmonie in Frankfurt und beim Hessischen Rundfunk tätig.



Hinweis: Pressefoto von Achim Dobschall auf Anfrage bei NDR Presse und Information / Fotoredaktion (Tel. 040 4156-2306) oder unter www.ARD-Foto.de



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information presse@ndr.de







http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse