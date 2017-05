Mainz (ots) - ACHTUNG! GEÄNDERTE GÄSTELISTE BEACHTEN



Samstag, 20. Mai 2017, 20:15 Uhr



Willkommen bei Carmen Nebel



In der Mai-Ausgabe ihrer Show meldet sich Carmen Nebel mit hochkarätigen Künstlern wie Helene Fischer, Andrea Berg, Andreas Gabalier und Sascha Grammel live aus dem Velodrom in Berlin.



Außerdem begrüßt Carmen Nebel DJ Ötzi, Michelle, Maite Kelly, Karel Gott, Thomas Anders, Vanessa Mai, Bastiaan Ragas und Sascha Grammel.



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121