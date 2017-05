München (ots) -



Die Autofahrer in Berlin und Bremen tanken derzeit deutschlandweit am günstigsten. Wie der ADAC mitteilt, kostet Benzin in der Bundeshauptstadt am wenigsten: Dort zahlt man für einen Liter Super E10 im Schnitt 1,286 Euro. Das sind 6,1 Cent weniger als in Sachsen-Anhalt, wo der Durchschnittspreis für einen Liter E10 bei 1,347 liegt. Auf dem zweiten Platz folgt Brandenburg mit 1,301 Euro je Liter, auf Platz drei Mecklenburg-Vorpommern mit 1,307 Euro.



Bremen, das kleinste der 16 Bundesländer, hat bei Diesel die Nase vorn: Ein Liter des Selbstzünderkraftstoff kostet in der Hansestadt 1,092 Euro. Teuerstes Land ist Baden-Württemberg mit 1,145 Euro - das sind 5,3 Cent mehr. Neben Bremen gibt es noch in Berlin (1,097 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (1,099 Euro) günstigen Diesel.



Laut ADAC lässt sich der Preisvorteil in den Stadtstaaten vor allem dadurch erklären, dass die Tankstellendichte in städtischen Gebieten wesentlich größer ist als in Flächenstaaten. Dadurch ist der Konkurrenzkampf stärker ausgeprägt, sodass die Preise leichter unter Druck geraten und nachgeben.



Für die Untersuchung hat der ADAC am heutigen Freitag um 11 Uhr die aktuellen Preise der mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet. Vor allem innerhalb der großen Bundesländer können die Unterschiede erheblich sein, aber auch innerhalb von Städten lohnt sich meist ein Preisvergleich. Der Club empfiehlt den Autofahrern, die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Anbietern und Tageszeiten konsequent zu nutzen.



Informationen über die günstigste Tankstelle in der Nähe gibt es über die App "ADAC Spritpreise" sowie über www.adac.de/tanken.



