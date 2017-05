FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Handelsbilanz 04/17 07:00 D: Tele Columbus Q1-Zahlen 12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 05/17 14:30 USA: CFNA-Index 04/17 16:00 USA: Rede von Fed's Harker in Philadelphia 16:30 USA: Rede von Fed's Kashkari in Minneapolis TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 05/17 SONSTIGE TERMINE D: AR-Sitzung Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH u.a. zu Baufortschritt am neuen Hauptstadtflughafen und zum Jahresabschluss 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 11:00 D: Pk Verein Transfair zur Förderung des fairen Handels zu Bilanz 2016 u.a. mit Vorstandsvorsitzenden Dieter Overath, Aufsichtsratsvorsitzenden Heinz Fuchs, Berlin 12:30 D: Pk Allianz Leben zum Thema "Lebensversicherung 2017: Garantien, Rendite und Nachhaltigkeit!", Stuttgart 13:30 D: Urteilsverkündung im Zivilprozess zur Million-Klage des Drogerieunternehmers Erwin Müller gegen Bank Sarasin, Ulm B: Ministerrat beschließt Brexit-Mandat - EU startklar für die Verhandlungen Vertreter der EU-Länder beschließen das Anfang Mai vorgestellte Brexit-Mandat für EU-Chefunterhändler Barnier. Damit ist die Europäische Union startklar für die Verhandlungen über den EU Austritt Großbritanniens. Losgehen wird es aber erst nach der britischen Wahl am 8. Juni. EU: Treffen der Eurogruppe, Brüssel TR: Gipfeltreffen der Staaten der Organisation für Schwarzmeer Wirtschaftskooperation Mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

