Der Opel-Betriebsrat will noch vor dem Verkauf an PSA das Entwicklungsvolumen bis 2020 festlegen. Die Details darüber, welche Projekte in Rüsselsheim entwickelt werden, müssen wegen des Verkaufs festgehalten werden.

Vor dem geplanten Verkauf an den französischen PSA-Konzern will der Opel-Betriebsrat das Auftragsvolumen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...