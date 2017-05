Durch die Integration in die Apester-Plattform entstehen für Verlage und Marken neue Möglichkeiten für das Storytelling



New York (ots/PRNewswire) - Apester, eine globale Plattform zur Erzeugung und für die Verwaltung von interaktiven Inhalten, und GIPHY, die Nummer eins unter den Marken für GIFs, gaben heute bekannt, dass sie derzeit die GIPHY-Bibliothek in die Apester-Plattform integrieren. Diese Integration bietet Apesters Verlags- und Werbepartner ein weiteres Werkzeug, die packenden und schwungvollen Geschichten zu erzählen, nach denen die Verbraucher von heute verlangen. Anwender können jetzt GIFs in die interaktiven Inhalte einfügen, die auf der Apester-Plattform verfügbar sind.



Für Apester ist diese Integration die erste ihrer Art und sie steht sinnbildlich für das Wesen des Storytelling mit seiner ständigen Weiterentwicklung. Da die Verbraucher zunehmend Inhalte erwarten, die sie packen und unterhalten, versucht das Unternehmen, zusätzliche Features in die Plattform aufzunehmen und auch eigene Kapazitäten direkt aufzubauen. GIFs sind ein weithin beliebtes Format und bieten eine natürliche Erweiterung für die Dynamik des Storytelling, bei dem Apester Meister ist.



"Da das Storytelling seine fundamentale Umwandlung hin zu einem visuelleren, interaktiveren, mehr Unterhaltung bietenden und präziseren Modell fortsetzt, freuen wir uns sehr darüber, diese neue Funktion in unsere Plattform aufzunehmen", sagte Moti Cohen, Mitgründer und CEO von Apester. "Es liegt klar auf der Hand, dass GIPHY, weltweit führend bei GIFs, die erste Wahl für eine Zusammenarbeit ist, wenn wir unseren Partnern zusätzliche Möglichkeiten anbieten möchten, um dieses Paradigma erfolgreich zu übernehmen. Die Zusammenarbeit bringt Apester auf das nächste Level, nicht zuletzt weil wir unsere Aufgabe weiterverfolgen, die Plattform für die Erzeugung und den Vertrieb von und die Möglichkeit zum Geldverdienen mit den Inhalten, die Verbraucher lieben."



"GIFs haben sich zu dem wesentlichen Format entwickelt, mit dem man auf der ganzen Welt kurze, spannende Geschichten erzählen kann", sagte Danny Chang, Partnerships Manager bei GIPHY. "Wir sind immer gespannt darauf zu sehen, wie unsere Einbindung neue und interessante Wege für Anwender eröffnet, um sich auszudrücken. Die Implementierung durch Apester wird es ihren Kreativen ermöglichen, GIFs mit ihren anderen interaktiven Inhalten zu vermengen, und es wird richtig Spaß machen zu sehen, wie sich das dann entfaltet."



ÜBER APESTER



Apester ist eine globale Plattform für Inhalte, die auf Erfahrungen und Erlebnissen beruhen. Sie bietet Verlagen und Marken Werkzeuge, mit denen dynamische, packende Erfahrungen für ein öffentliches Publikum erschaffen, vertrieben und zu Geld gemacht werden können. Über 10.000 Redakteure nutzen die Lösung von Apester, um die Leserbindung zu stärken und um datengestützte Einblicke zu erzeugen. Gleichzeitig erhalten Werbetreibende reichhaltige Möglichkeiten, um ihre Botschaften zu verbreiten. Apester erreicht monatlich mehr als 116 Millionen Einzelverbraucher über 1.500 Verlagspartner, wie etwa AOL, Huffington Post, Time Inc., Fox Sports, Forbes, Ad Age, CNET, Telegraph Media und SKY News. Apester wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York sowie Niederlassungen in London, München, Los Angeles und Tel Aviv. Weitere Informationen erhalten Sie unter apester.com (http://apester.com/) und folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/apestermag), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/4854183?trk=tyah&trkInfo=c lickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A4854183%252Cidx%25 3A1-1-1%252CtarId%253A1483733287036%252Ctas%253Aapester) und Facebook (https://www.facebook.com/apester.co/).



Über GIPHY



GIPHY steht für GIFs. GIPHY ist die erste und größte GIF-Suchmaschine, über die Tausende von Künstlern, Marken und die Momentaufnahmen aus der Popkultur die Ausdrucksformen, die Unterhaltung und die Nachrichten von heute ein wenig mehr in Bewegung bringen. All die GIFS - such sie, teil sie mit anderen und mach sie selbst! www.giphy.com



