200.000 betroffene Computer in 150 Ländern, Hunderte Millionen Dollar Schaden: Mit dem WannaCry-Virus wollten Hacker Lösegeld erpressen. Doch eine Auswertung zeigt: Ihr Verdienst ist ziemlich bescheiden.

Die Erpresser gaben ihren Opfern 72 Stunden Zeit, um das Lösegeld zu zahlen: Über 200.000 Computer in 150 Ländern hatten unbekannte Hacker mit dem "WannaCry-Virus" infiziert. Sie blockierten die Rechner und drohten, sämtliche Daten auf den infizierten Geräten zu löschen. Um das Unheil abzuwenden sollten Betroffene Geld in der Digital-Währung Bitcoin überweisen. Nun ist die Deadline für die Lösegeldzahlung in vielen Fällen abgelaufen. Doch eine Auswertung der Internetseite bitinfocharts zeigt: Gemessen an der Dimension der Cyberattacke sind die Einnahmen der Hacker sehr überschaubar.

Demnach sind der anonymen Hackergruppe drei sogenannte wallets - digitale Bitcoin-Geldbörsen

