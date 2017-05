2016 waren 10 Osteuropa-Börsen unter den Top 30 weltweit. Auch in diesem Jahr schneiden allein 7 besser als der DAX ab. Ist das zu schnell zu viel? Was können CECE, RTX und Co noch 2017 angesichts anziehender Ölpreise, Andreas Männicke von ESI? Ob CECE oder SETX - die Börsen Osteuropas laufen zum Teil besser als der DAX, sagt Andreas Männicke von East Stock Informationsdienste. Anders Russland, doch der RTX sei noch nicht abgeschrieben - im Gegenteil: "Russland hängt stark am Ölpreis, mit der Erholung der Ölpreise erholt sich auch die russische Börse." Langfristig lohnten sich auch Einzeltitel wie Consumer-, Finanzdienstleister- oder Internet-Aktien. Die Top Picks hier...