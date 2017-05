FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schweiz und die Niederlande behalten in den Augen der Ratingagentur S&P die bestmögliche Bonität. Angesichts des robusten Wachstums und des Haushaltsüberschusses werde das Rating für die Schweiz mit 'AAA' bestätigt, teilte Standard & Poor's mit. Der Ausblick bleibe stabil. Die Wirtschaft des Landes werde sich weiterhin an die Stärke der Heimatwährung anpassen, und die Politik der Schweiz werde in den nächsten zwei Jahren effektiv bleiben.

Auch für die Niederlande zeigte sich S&P zuversichtlich. Die Wirtschaft sei hier breit aufgestellt, und dies seien günstige Bedingungen für den Staatshaushalt. In den Jahren 2017 bis 2020 werde das Land einen kleinen Haushaltsüberschuss erwirtschaften und die Verschuldung abbauen. Der Ausblick für das Rating 'AAA' sei deshalb ebenfalls stabil.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2017 11:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.