PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben sich am Freitag etwas erholt. Nach zuletzt zwei Handelstagen mit teils deutlichen Verlusten legte der EuroStoxx 50 um 0,70 Prozent auf 3587,01 Punkte zu. Durch den jüngsten Kursrutsch wegen der politischen Turbulenzen rund um den US-Präsidenten Donald Trump ergibt dies aber auf Wochensicht einen Verlust von 1,39 Prozent.

Etwas positiver gestimmt waren Anleger wegen guter Konjunktursignale aus den USA, die schon am Vorabend in New York für eine freundliche Kurstendenz gesorgt hatten. Am Freitag nun baute die tonangebende Wall Street ihre Gewinne aus.

Wie am Gesamtmarkt standen die Zeichen auch an den Länderbörsen in Frankreich und Großbritannien auf Erholung: In Paris stieg der CAC-40 um 0,66 Prozent auf 5324,40 Punkte. In London legte der FTSE 100 um 0,46 Prozent auf 7470,71 Punkte zu. Gestützt wurde der "Footsie" dabei unter anderem von festen Minenwerten./la/men

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160 IT0003465736

AXC0228 2017-05-19/18:19