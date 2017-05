TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 05/19/17 -- The common shares of LottoGopher Holdings Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

LottoGopher is a lottery messenger service that allows users to easily order and manage their state lottery tickets online using a debit or credit card. By allowing consumers to choose their numbers and safely order tickets for the official lottery drawings in California, LottoGopher makes it simple for users to keep track of their tickets and winnings. Customers can either play alone with a single ticket or create and join online public and private groups to pool winnings from California lotteries, including MEGA Millions, Powerball and Super Lotto Plus. LottoGopher also enables users to stay up to date on the latest drawings, track their tickets and collect winnings, while members have exclusive access to expert player strategies, jackpot alerts, lottery news, lucky number pickers and winners' financial resources.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de LottoGopher Holdings Inc. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com

LottoGopher est un service de messager de loterie qui permet aux utilisateurs de facilement commander et gerer leurs billets de loterie d'Etat en ligne a l'aide d'un debit ou carte de credit. En permettant aux consommateurs de choisir leur nombre et leur commander des billets pour les dessins de la loterie officielle en toute securite en Californie, LottoGopher le rend simple pour les utilisateurs de garder une trace de leurs billets et les gains. Clients peuvent soit jouer seuls avec un seul billet ou creez et rejoignez des groupes publics et prives en ligne pour combiner les gains de loteries de la Californie, y compris les MEGA Millions, Powerball et Super Lotto Plus. LottoGopher permet egalement aux utilisateurs de rester a jour sur les derniers dessins, de suivre leurs billets et d'encaisser des gains, alors que les membres ont un acces exclusif a des strategies de lecteur expert, alertes de jackpot, nouvelles de loterie, cueilleurs numeros chanceux et ressources financieres des vainqueurs.

Issuer/Emetteur: LottoGopher Holdings Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): LOTO Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en circulation: 62 146 861 Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour emission: 22 062 499 CSE Sector/Categorie: Diversified Industries/Societes diversifiees CUSIP: 54569L 10 3 ISIN: CA54569L 10 3 1 Boardlot/Quotite: 500 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: May 23, 2017/ le 23 mai 2017 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: December 31/Le 31 decembre Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com