Die Ermittlungen gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange wurden nach sieben Jahren eingestellt. In Schweden waren ihm Sexualstraftaten vorgeworfen worden. Assange hielt sich fünf Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London auf.

Die Staatsanwaltschaft in Stockholm kündigte am Freitag an, die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange aus dem Jahr 2010 nicht weiter zu verfolgen. Die Ermittlungen gegen ihn könnten nur weitergeführt werden, wenn sich Assange einem Prozess in Schweden stelle, begründeten die Staatsanwälte ihre Entscheidung.

Der Australier lebt seit fast fünf Jahren im selbstgewählten Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London, weil er eine Auslieferung ...

