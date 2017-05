Genf (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100062188 -



Zwei wissenschaftliche Studien bestätigen die zentrale Bedeutung

der Geschäftsluftfahrt als wesentliches Element für die

internationale Attraktivität von Genf und Standort für qualifizierte

Arbeitsplätze. Die Association genevoise d'aviation d'affaires

(AGAA), der Genfer Verband für Geschäftsluftfahrt, die besorgt in die

Zukunft blickt, vereint mehrere konkurrierende Unternehmen, um mit

einer Stimme zu sprechen und so eine echte politische Unterstützung

zu erwirken.



Während die grössten internationalen Akteure der

Geschäftsluftfahrtindustrie nächste Woche auf der Messe EBACE in Genf

zusammenkommen, hat die AGAA die Ergebnisse zweier Studien vorgelegt,

die das wirtschaftliche Gewicht des Sektors und seine zentrale

Bedeutung für die Attraktivität der Genferseeregion als Weltzentrum

für Handel und Diplomatie bestätigen.



Das Institut MIS Trend hat in diesem Frühjahr eine qualitative

Umfrage bei den Nutzern dieser Dienstleistungen durchgeführt (1). Mit

seiner Schlussfolgerung, dass "sich der Rückgang der Aktivität der

Geschäftsluftfahrt negativ auf die Wirtschaftstätigkeit und die

Attraktivität des Kantons auswirken würde", legt das unabhängige

Institut dar, dass dieser Sektor ein zentrales Element für die

Rahmenbedingungen der regionalen Attraktivität ist.



Um "direkte wirtschaftliche Auswirkungen für die betroffenen

Luftfahrgesellschaften wie beispielsweise die Delokalisierung

bestimmter internationaler Events, die Nicht-Lokalisierung oder auch

die Delokalisierung einiger Unternehmen" zu vermeiden, weist ein

Grossteil der Befragten darauf hin, dass eine politische

Unterstützung für diese wesentliche Dimension der

Wirtschaftstätigkeit zu erhalten noch möglich, aber mittlerweile

dringlich ist (1).



Ergänzend dazu haben die Mitglieder der AGAA eine interne

qualitative Untersuchung durchgeführt, um ihre direkte Auswirkung auf

die lokale Wirtschaft zu beurteilen (2). Während der Verband nur die

in Genf basierten Akteure vertritt, beschäftigen seine Mitglieder

0,40 % der Arbeitnehmer des Kantons und erwirtschaften über 1 % des

BIP des Kantons (3) mit rund 500 Millionen Umsatz, wovon 56 % direkt

in die lokale Wirtschaft zurückgeführt werden. Während 90 % der

Mitglieder bestätigen, dass "sich die Situation 2016 verschlechtert

hat", bestätigen 70 % der Befragten, dass "die aktuellen

Unsicherheiten die künftigen Investitionen blockieren" (2). Zur

Ergänzung der Daten und Messung der indirekten Auswirkungen, legt der

Verband in diesem Sommer die Ergebnisse einer umfassenden Studie vor,

die derzeit vom Beratungsunternehmen Booz, Allen & Hamilton

durchgeführt wird.



Die qualitativen und quantitativen Studien bestätigen die

Besorgnisse der Mitglieder und ihrer Kunden. Die für Genf und seine

Wirtschaft wesentliche Geschäftsluftfahrt bedarf einer

nachdrücklichen Unterstützung der politischen und wirtschaftlichen

Organe, einer schnellen und konkreten Unterstützung, um die aktuellen

Probleme des Zugangs zur Plattform zu lösen in Verbindung mit einer

dauerhaften Unterstützung, um den Dialog mit den Behörden auf Bundes-

und Gemeindeebene zu vereinfachen, um dieser für die internationale

Ausrichtung des Kantons und der Genferseeregion so bedeutenden

Tätigkeit eine Zukunft auf lokaler Ebene zu garantieren.



Die gewählten Vertreter auf allen Ebenen legen die

Rahmenbedingungen häufig als fundamental für den Schweizer Erfolg

dar. Deshalb werden sie sicher die Gelegenheit nutzen, diese

Rahmenbedingungen zu stärken und gleichzeitig die direkten

qualifizierten Arbeitsplätze und die zahlreichen indirekten Vorteile

dieses Sektors zu erhalten.



Aus allen diesen Gründen vertraut die AGAA auf diese Unterstützung

und freut sich auf die Fortsetzung der Gespräche und die Fortschritte

für die Branche, die Westschweizer Wirtschaft und für Genf.



Quellen



(1) "Qualitative Studie zum Thema der indirekten wirtschaftlichen

Auswirkung der Geschäftsluftfahrt in Genf", MIS Trend, Lausanne, Mai

2017. (Französisch)

(2) "Interne Untersuchung zu wichtigsten Zahlen", Association

genevoise pour l'aviation d'affaires, Mai 2017 (Deutsche)

(3) Statistikportal Kanton Genf, http://www.ge.ch/statistique/



Im Anhang - Downloads on http://www.agaa.eu/mediakit-de/



- Aussagekräftiges Bild (Bildnachweis: © Jet Aviation)

- Studie MIS Trend (komplett, Französisch )

- Interne Untersuchung AGAA (komplett, Deutch)



Zur AGAA - Association genevoise d'aviation d'affaires - Genfer

Verband für Geschäftsluftfahrt



Die Geschäftsluftfahrt ist zunächst einmal ein Arbeitsgerät, das

Diplomaten, offiziellen Vertretern der verschiedenen

UN-Organisationen, Unternehmern und Bürgern bei medizinischen

Rücktransporten dient und sie unterstützt. Die AGAA versammelt alle

in Genf basierten Akteure, um sich für die Zukunft ihrer Industrie

einzusetzen, lokal dieses wesentliche Element für die Attraktivität

von Genf als internationaler Stadt zu erhalten.



http://www.agaa.eu



Zu MIS TREND



M.I.S. TREND SA ist ein 1978 gegründetes "Full Services" Institut.

Sein ausschliesslich privates Kapital verleiht ihm eine volle

Unabhängigkeit bei der Ausführung seiner Aufträge. Sein Sitz befindet

sich in Lausanne. Das Institut verfügt ebenfalls über Büros und eine

Telefonzentrale in Bern.



http://www.mistrend.ch/



Originaltext: AGAA- Association Genevoise d'Aviation d'Affaires

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062188

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062188.rss2



Kontakt:

Hrr. Walter CHETCUTI

+41 79 418 94 39

walter.chetcuti@msc.com