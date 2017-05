Mladá Boleslav/Köln (ots) -



- Vertrag mit IIHF Vermarktungspartner Infront Sports & Marketing bis 2021 verlängert - SKODA bereits seit 25 Jahren Partner der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft - SKODA Engagement als Guinness Weltrekord für ,längstes Hauptsponsoring in der Geschichte von Sport-Weltmeisterschaften' anerkannt



SKODA hat sein Engagement als offizieller Hauptsponsor der IIHF (International Ice Hockey Federation) Weltmeisterschaften um weitere vier Jahre bis zum Jahr 2021 verlängert. Dies gaben das tschechische Automobilunternehmen, der Eishockey-Weltverband IIHF und Infront Sports & Media, offizieller Vermarktungspartner der IIHF WM, heute im Rahmen der 81. IIHF Weltmeisterschaft in Köln bekannt. SKODA ist bereits seit dem Jahr 1993 offizieller Hauptsponsor der jährlich ausgetragenen Welttitelkämpfe im Eishockey. Das 25-jährige Engagement wurde unter anderem als Guinness Weltrekord für "das längste Hauptsponsoring in der Geschichte von Sport-Weltmeisterschaften' anerkannt.



"Unser Engagement in diesem faszinierenden Sport spielt seit Beginn unserer Erfolgsgeschichte in den 1990er-Jahren eine Schlüsselrolle in unserer Sponsoring-Strategie. Dies hat kräftig dazu beigetragen, das Image und die Bekanntheit von SKODA auf den internationalen Märkten deutlich zu stärken", sagt der SKODA Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier. "Entlang unserer Strategie wächst SKODA in den kommenden Jahren auf den internationalen Märkten weiter. Eishockey ist ein weltweit beliebter, dynamischer, bodenständiger und vor allem sympathischer Sport. Werte, die wir bei SKODA teilen. Um es kurz zu machen: Eishockey und SKODA - das passt zusammen. Insofern ist es nur folgerichtig, dass wir das Sponsoring eines der weltweit bekanntesten jährlichen Sportereignisse langfristig ausrichten", so Maier weiter.



Den Vertrag zur Verlängerung der Partnerschaft präsentierten SKODA Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier, IIHF Präsident Dr. René Fasel sowie Präsident und CEO von Infront Sports & Media Philippe Blatter am Freitag in der Lanxess Arena in Köln - wo sich am 21. Mai entscheidet, welches Team die 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft gewinnt. Ebenfalls vor Ort war ein Juror von Guinness World Record, der den neuen Weltrekord für das längste WM-Sportsponsoring bestätigt hat - die nun 25-jährige Partnerschaft von SKODA mit der IIHF.



1992 startete SKODA sein Engagement als Fahrzeugpartner der Endrunde in Prag und Bratislava, seit 1993 stand die Marke erstmals und seitdem bei jeder Weltmeisterschaft als offizieller Hauptsponsor mit auf dem Eis. Der schnellste Mannschaftssport der Welt hat in der tschechischen Heimat von SKODA und in einer Vielzahl von weiteren relevanten Zielmärkten eine hohe sportliche Relevanz. In Europa werden 85 Prozent aller SKODA Modelle in Länder verkauft, in denen die IIHF Eishockey-WM übertragen wird, weltweit beträgt dieser Wert 58 Prozent. Dass zu den Eishockey-begeisterten Ländern auch ein wichtiger Wachstumsmarkt wie Russland zählt, spricht ebenfalls für die lange Verbindung zu diesem Sport.



Weitere positive Aspekte des Sponsorings: die hohe Frequenz der Turniere - die Weltmeisterschaft findet einmal pro Jahr statt - und die ausgeprägte Sichtbarkeit des Sponsors durch Logoplatzierungen auf Trikots, Helmen, Bullykreis sowie durch die SKODA Fahrzeugflotte.



2017 werden mehr als eine Milliarde Fans die Weltmeisterschaft im Fernsehen verfolgen, über 600.000 Zuschauer werden live in den Arenen erwartet.



Traditionell engagiert sich SKODA in zahlreichen Sportarten. Dabei ist Eishockey neben Radsport und Motorsport der wichtigste Pfeiler der Sponsoring-Strategie des Unternehmens. Neben der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft unterstützt SKODA diverse Nationalverbände und nationale Ligen. Seit 2012 betreibt die Marke eine aktive Nachwuchsförderung. So bietet der SKODA Junior Ice Hockey Cup jungen Talenten die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen.



