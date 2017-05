Mannheimer Morgen über die griechischen Reformpakete Überschrift: Luft zum Atmen Es sind bittere Einschnitte, die auf die Griechen nun zukommen. Aber Athens Regierung hat - rechtzeitig vor der nächsten Tagung der Euro-Finanzminister am kommenden Montag - die beiden wohl schwersten Reformkapitel abgehakt. Damit sind zwar die Voraussetzungen für die nächste Überweisung aus dem dritten Hilfspaket hergestellt. Es bleibt aber die Frage, ob damit wirklich geschafft ist, was man schaffen wollte. Ja, Athen hat den Katalog der Reformvorgaben weitgehend erledigt. Aber nun muss die Wirtschaft anspringen, müssten die Betriebe investieren, um neue Jobs und Einnahmen zu generieren. Die große Befürchtung bleibt, dass die Rotstift-Orgie, die die Geldgeber eingefordert haben, der Wirtschaft die Luft zum Atmen nimmt. Es stimmt zwar, dass Ministerpräsident Alexis Tsipras schon das kleinste Plus gleich wieder für Wahlgeschenke ausgegeben hat. Mit dem Weihnachtsgeld für Rentner hatte er sich allerdings wenigstens etwas politische Ruhe und Zeit erkauft. Denn man sollte sich nichts vormachen: Egal, wie man zu dem Chef des Links-Bündnisses auch steht - von ihm wird nicht weniger erwartet, als gegen das Volk zu regieren. Dessen bittere Not kommt in den Papieren der Geldgeber nicht vor, ist aber längst die schmerzliche Realität der Menschen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2017 13:19 ET (17:19 GMT)