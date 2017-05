Genf (awp) - Der Luxusgüterkonzern Richemont startet sein vor kurzem angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am kommenden Montag 22. Mai, dauern wird es drei Jahre bis zum 20. Mai 2020. Dies teilte die federführende UBS in Form des Rückkaufinserates am Freitagabend mit. Zurückgekauft werden sollen mit dem Programm bekanntlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...