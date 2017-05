Hong Kong (ots/PRNewswire) -



G2A.COM, ein auf Videogames spezialisierter digitaler Marketplace mit vielen Supportservices in seinem Ökosystem, hat ein neues Produkt vorgestellt. G2A Deal ist ein Paket aus mehreren PC-Games (aktuell fünf), das zu einem Bruchteil der Einzelpreise der enthaltenen Produkte verkauft wird.



Jeder Deal läuft ungefähr einen Monat lang. Kunden können sich über die Games informieren und haben verschiedene Kaufoptionen. Angeboten wird ein Einmalpaket mit Zugang zu allen enthaltenen Games. Es gibt keine wiederkehrenden Zahlungen oder versteckten Kosten neben der Mehrwertsteuer und den Bearbeitungsgebühren, die auf der Bestellseite ausgewiesen werden.



Alternativ gibt es ein Serviceabo zu einem niedrigeren, wiederkehrenden Abopreis. Wenn der Service an Fahrt gewinnt, wird das Leistungsangebot für Abonnenten erweitert. Weitere Einzelheiten zu den Plänen sind aber noch nicht bekannt.



Alle Game-Deals (https://www.g2a.com/game-deals) werden in enger Zusammenarbeit mit Entwicklern und Publishern aufgelegt, und die Aktivierungsschlüssel müssen direkt bei diesen angefordert werden. Frühere Ausgaben enthielten Teile der DiRT-Franchise, verschiedene Games unabhängiger Publisher wie SUPERHOT sowie die klassischen Abenteuer-Games Syberia 1 und 2. Der Umfang jeder Ausgabe wird jeweils vor dem Verkaufsstart auf G2A News bekanntgegeben, der Gaming-News-Website des Unternehmens.



