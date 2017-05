The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2017



ISIN Name



GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC NEW

IT0000068525 SAIPEM

LU0082770016 HSBC GIF-A.JP EQ.S.C.A D

LU0106198319 LOGWIN AG

LU0164939612 HSBC GIF-A.JP EQ.S.C.A C

US03938L1044 ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON

US15930P4046 CHANTICLEER NEW DL-,0001

US46123D2053 INVENSENSE INC. DL-,001

US6362743006 NATL GRID PLC ADR/5

XS0300298287 FRESHWTR FIN. 07/UND.FLR