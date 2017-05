Halle (ots) - Es ist die türkische Regierung, die einen Zusammenhang herstellt zwischen der Besuchserlaubnis auf dem Stützpunkt und der Tatsache, dass türkische Nato-Offiziere in Deutschland politisches Asyl bekommen haben. Das ist zwar ein sachfremder Zusammenhang. Man könnte auch sagen: Alberner geht es kaum. Doch Erdogan, der die Bildung eines Ein-Mann-Regimes in der Türkei anstrebt, scheint resistent zu sein gegen Logik. Wenn das so ist, dann kann es nur eine vernünftige Reaktion aus Deutschland darauf geben: Abzug der Soldaten aus Incirlik, Verlegung der Soldaten nach Jordanien oder Zypern.



