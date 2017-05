Donald Trump ist der erste US-Präsident, den seine erste Auslandsreise in ein muslimisches und arabisches Land führt. Das fassen die Golf-Staaten als Rückendeckung auf. Doch sein Besuch droht einen Konflikt weiter anzuheizen.

"Together we prevail", prangt an inzwischen fast jeder Ecke der saudi-arabischen Hauptstadt und amerikanische Flaggen wehen im über 40 Grad heißen Wüstenwind, Stunden bevor Donald Trump am Samstagmorgen in Riad landet. Die Erwartungen an den neuen US-Präsidenten hier sind gewaltig: Trump werde zusammen mit den arabischen Staaten den "Iran zurückpushen", frohlockt der saudische Außenminister Adel Al-Jubeir auf einer eilig zusammengerufenen Presekonferenz. "Die Sterne könnten nicht besser stehen", prophezeit Faisal Abbas, Chefredakteur der einflussreichen "Arab News" fast schon auf die Fabelwelt aus 1001 Nacht anspielend.

Der Kampf gegen die gefühlte Vorherrschaft des Irans am Golf, Hilfe im Krieg der Araber im Jemen und in Syrien - wo sie auch den Iran als Hauptgegner ausmachen - sowie Vermittlung bei der Schaffung eines Palästinenserstaats - das sind die Hoffnungen, die von den reichen arabischen Petrostaaten am Golf auf Trumps Schultern gelegt werden. Und natürlich der gemeinsame Kampf gegen den Terror, unter dem alles firmiert.

"Nie zuvor hat ein US-Präsident seine erste Auslandsreise in ein muslimisches Land gemacht, geschweige denn in ein arabisches", jubiliert Chefredakteur Abbas. Und er tritt mächtig gegen Trumps Vorgänger Barack Obama nach: "Es ist eine Schande, dass es acht Jahre lang gedauert hat, dass erst stabile Staaten kollabieren mussten, der IS entstand, viele frühere US-Verbündete von Iran destabilisiert werden mussten", bis die USA und Saudi-Arabien wieder zusammen ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte fortschrieben, die auf den gemeinsamen Kampf gegen die Sowjets in Afghanistan und die Befreiung Kuwaits von Iraks Diktator Saddam Hussein zurückgeht.

Obama hatte das US-Engagement im Mittleren Osten zurückgefahren und sich stärker Asien zugewandt. Geschmeidig "vergisst" Abbas beim Verbalangriff auf "acht desaströse Jahre Obamas" den fatalen Einmarsch George W. Bushs in den Irak, den ihm sehr massiv auch saudische Vertreter aufgeschwatzt hatten. Er hat nach Auffassung vieler Beobachter ...

