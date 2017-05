US-Präsident Trump hat sich erstmals konkret zu seinen Infrastrukturplänen geäußert. Er will dafür 200 Milliarden Dollar über die kommenden zehn Jahre veranschlagen. Bislang hatte er aber von einer Billion Dollar gesprochen.

US-Präsident Donald Trump hat sich erstmals konkret zu seinen Infrastrukturplänen geäußert. Bei seinem ersten Haushaltsentwurf will der Republikaner dafür Ausgaben im Volumen von 200 Milliarden Dollar über die kommenden zehn Jahre veranschlagen, wie ein Sprecher des US-Präsidialamts am Freitag sagte. Die Regierung in Washington hatte jedoch bislang von einer Billion Dollar gesprochen, die unter anderem in die Modernisierung der Flughäfen und Stromnetze fließen sollen.

