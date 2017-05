Shanghai (ots/PRNewswire) - The Health Industry Summit (tHIS)

2017, der in China ausgetragen und von Reed Sinopharm organisiert

wird, begann am 15. Mai im National Exhibition and Convention Center

in Shanghai. Hunderttausende Experten der Gesundheitsbranche strömten

aus über 150 Ländern und Regionen herbei.



Mit dem dritten Jahr in Folge ist die tHIS mittlerweile fest als

größte Gesundheitsmesse der Welt etabliert. Auf einer

Ausstellungsfläche von 350.000 m² und mit 160 Einzelveranstaltungen

und Konferenzen findet sie zu einem wichtigen Zeitpunkt statt, denn

im Rahmen der chinesischen Initiative "Healthy China 2030 Plan" soll

u. a. bis 2030 ein Branchenwachstum von 16 Billionen RMB (2,3

Billionen USD) und eine Steigerung der durchschnittlichen

Lebenserwartung um drei Jahre, d. h. bis auf 79 Jahre erreicht

werden.



Zu den Hauptveranstaltungen auf der tHIS 2017 zählen die drei

besten Medizingeräte- und Pharmazie-Ausstellungen Chinas (CMEF,

PHARMCHINA und API China) und das führende Gesundheitsinvestmentforum

Healthcare China 2017. Das diesjährige Investmentforum wurde von Reed

Sinopharm, JP Morgan Asset Management, CICC und Sinopharm Capital

organisiert und wurde von mehr als 1000 CEOs, Investoren und

Institutionen besucht.



Die Ausstellung umfasste die gesamte Wertschöpfungskette der

Branche. Es wurden zehntausende der neusten Technologien und Produkte

vorgestellt. Insbesondere aufstrebende Technologien wie VR, AR,

Wearables und KI waren auf der Ausstellungsfläche und in den

Hauptforen nicht zu übersehen. Während des tHIS 2017 fand zudem der

World Medical Robots Innovation and Development Summit statt, wo das

zunehmende Interesse an Robotertechnik und KI-Anwendungen aufgriffen

wurde.



Zu den mehr als 7000 Ausstellern aus 30 Ländern zählten führende

Unternehmen der Medizintechnik wie GE, United Imaging, Siemens,

Philips und Mindray sowie große Pharmakonzerne aus China, darunter

Sinopharm, Shanghai Pharma und CR Pharmaceuticals. Der Großteil der

innovativsten Unternehmen in der Medizinbranche wählte CMEF als ihre

neue Plattform für Produkteinführungen auf globaler Ebene und im

Asien-Pazifik-Raum. Während der 4-tägigen Messe wurden mehr als 600

neue Produkte auf den Markt gebracht.



The Health Industry Summit wird von Reed Sinopharm organisiert,

einem Joint Venture vom weltweit führenden Messeorganisator Reed

Exhibitions und Chinas führendem staatlichen Medizin- &

Pharmaziekonzern Sinopharm, der auf Platz 205 der Fortune-500-Liste

steht. Der nächste Branchengipfel findet im April 2018 in Shanghai

statt.



