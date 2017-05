Bremen (ots) - Eine von Assanges wichtigsten Quellen war Chelsea Manning. 2013 wurde sie zu 35 Jahren Haft verurteilt. Ein Terrorurteil, das abschrecken sollte. Das sah Barack Obama am Ende seiner Amtszeit offenbar auch so: Manning kam frei. Edward Snowden ließ sich von solch drakonischen Strafen nicht einschüchtern. Für viele Internet-Aktivisten ist Snowden ein moderner Robin Hood - zu Recht. In den USA hingegen droht ihm die Todesstrafe. In Deutschland haben gleich zwei Regierungen versagt, das 2012 angekündigte Schutzgesetz für Whistleblower zu realisieren. Schlechte Zeiten für Menschen, die einfach nur Missstände aufdecken.



