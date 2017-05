Stuttgart (ots) - Weil es überheblich und ignorant wäre, der Fußball-Bundesliga nur deshalb keine Aufmerksamkeit zu widmen, weil sie eine Spielzeit lang auf den VfB Stuttgart verzichtete, sollte der Circus Maximus so kurz vor dem Abschlussball noch einmal lobend erwähnt werden. Verliert er doch einen Hauptdarsteller, der ohne schwäbische Entwicklungshilfe in der Anonymität der Amateurspielstätten am Fuße der bayerischen Alpen versunken wäre. Philipp Lahm jedenfalls erlebte entscheidende Wachstumsschübe als Verteidiger unter dem Peitschen knallenden Felix Magath beim VfB. Nun streift er als einer der größten deutschen Fußballer zum letzten Mal das Bayern-Trikot über den Kopf. Es wäre einer dieser Momente, die zum lang anhaltenden Seufzen taugen, ließe der letzte Spieltag noch Platz für solche Geschichten.



