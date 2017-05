Jerusalem (ots/PRNewswire) -



Dr. Michael Evans, Gründer und Vorsitzender des Friends of Zion Heritage Center und Gründungsmitglied des Trump Faith Board, steht in Jerusalem für Interviews zur Verfügung



Plakate und Schilder mit der Aufschrift "Trump ist ein Friend of Zion" und "Jerusalem heißt Trump willkommen" säumten die Straßen von Jerusalem bei einer sehr öffentlichen Begrüßung von Präsident Donald Trump, der kommenden Montag, den 22. Mai, in Israel ankommen wird.Die Initiative wurde von Dr. Michael Evans, Gründer und Vorsitzender des Friends of Zion Heritage Center und Gründungsmitglied des Trump Faith Board, gestartet.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514031/Friends_of_Zion_Tru mp_Billboards.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514033/Dr__Michael_Evans.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514032/Friends_of_Zion_Jerusalem.jpg )



In seiner Begrüßungsrede an den US-Präsidenten wird Dr. Evans erklären: "Wer hätte sich vorstellen können, dass ein US-Präsident in den ersten sechs Monaten seiner Amtszeit Israel besucht und demonstrativ zur Klagemauer geht ? etwas, das kein anderer Präsident jemals zuvor während seiner Amtszeit getan hat?"



Darüber hinaus kommentiert Dr. Evans, der überzeugt davon ist, dass die US-Botschaft nach Jerusalem umzieht: "Donald Trump hat die Wahl aufgrund der historischen Wahlbeteiligung der Evangelikalen gewonnen ? die größte in der amerikanischen Geschichte. Evangelikale sind tendenziell nicht monolithisch mit Ausnahme von zwei Punkten ? den Supreme Court und Israel. Präsident Trump hat uns versprochen, Jerusalem anzuerkennen und die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Wir sind von ganzem Herzen davon überzeugt, dass dieses Versprechen nicht verhandelbar ist und während seiner Präsidentschaft eingelöst wird."



