EB Holdings II, Inc., ein im US-Bundesstaat Nevada ansässiges Unternehmen, veröffentlicht folgende Meldung in Verbindung mit seiner PIK-Darlehensvereinbarung im Wert von 600 Millionen Euro:

Am 26. August 2016 strengte die GoldenTree-Gruppe im Nevada State Court in Las Vegas ein Gerichtsverfahren an und machte dabei zahlreiche unbegründete Anschuldigungen gegen EB Holdings II, Inc., Howard M. Meyers, Albert P. Lospinoso, Eco-Bat Technologies Limited, Quexco Inc. und die RSR Corporation.

Am 29. November 2016 wurden Eco-Bat Technologies Limited, Quexco Inc. und die RSR Corporation aus dem Verfahren entlassen.

Howard Meyers, President von EB Holdings II, Inc., erklärte dazu: "Die GoldenTree-Gruppe strengte ein Verfahren in Nevada an und nach Einreichung der ursprünglichen Klageschrift erhob die GoldenTree-Gruppe sogar noch in der vergangenen Woche weitere Klagen beim Nevada State Court, die unseres Erachtens unbegründet und unwahr sind."

Howard Meyers sagte des Weiteren: "Die GoldenTree-Gruppe stellte gestern, am 18. Mai 2017, beim Federal Bankruptcy Court einen unfreiwilligen Insolvenzantrag gegen EB Holdings II, Inc., da sie offensichtlich von den im Nevada State Court getroffenen richterlichen Entscheidungen enttäuscht ist und dem angesetzten Verfahrenstermin im April 2018, bei dem über die Einbringlichkeit der Forderungen gegen EB Holdings II, Inc. entschieden wird, mit hohen Befürchtungen entgegensieht, zumal in ausgedehnten Vergleichsverhandlungen in den letzten Monaten keine Vereinbarung erzielt wurde. Wir sind der Auffassung, dass dieses zusätzliche Gerichtsverfahren einem "Forum-Shopping" entspricht, mit dem das Verfahren vor dem State Court umgangen werden soll."

"Unseres Erachtens haben sich die klagenden Gläubiger im Nevada-Verfahren GoldenTree, Kneiff Tower, Mount Kellett, Grace Bay und Arvo an das Insolvenzgericht gewandt, um den Konsequenzen ihres eigenen Prozesses im bundesstaatlichen Gericht in Las Vegas zu entgehen", sagte Meyers. "Da ihnen klar war, dass sie unter der Kreditvereinbarung, der sie vorgeblich angehören, nicht wirklich ein Fristversäumnis vorbringen konnten, erhoben diese Fonds wertlose Ansprüche in ihrer Klage im bundesstaatlichen Gericht, um die Schuldeinforderung auf unzulässige Weise zu beschleunigen."

"Diese unzulässige Beschleunigung hat jedoch Konsequenzen: Die Klagen der GoldenTree-Gruppe haben zu Klageerwiderungen und Gegenansprüchen geführt, in denen der gesamte Darlehensstand bestritten wird. Diese Klageerwiderungen haben jedoch nicht nur drei separaten Abweisungsanträgen standgehalten, sondern das Nevada State Court hat auch festgestellt, dass darin stichhaltige, relevante Tatsachen vorgebracht werden. Wir sind der Auffassung, dass diese Fonds in dem Versuch, ihre Entlarvung zu vermeiden, nun ein unzulässiges unfreiwilliges Verfahren nach Kapitel 11 angestrengt haben. EB Holdings II, Inc. wird sich mit Nachdruck gegen den unfreiwilligen Insolvenzantrag verteidigen", so Meyers weiter.

Der unfreiwillige Prozess bzw. der Prozess gegen EB Holdings, Inc. im bundesstaatlichen Gericht werden voraussichtlich keine betrieblichen Auswirkungen auf seine Betriebstochter Eco-Bat Technologies Limited haben. "Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin ausschließlich auf die Betreuung seiner Stakeholder in der ganzen Welt", erklärte Meyer.

